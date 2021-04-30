Elche x Atlético de Madrid: onde assistir e prováveis escalações

Defendendo a liderança do Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid visita o Elche, neste sábado, às 11h15 (de Brasília). Uma vitória é suficiente para os colchoneros não dependerem dos resultados de Barcelona e Real.

- Pensar mais do que nunca no próximo jogo. Com quatro times tão próximos, só consigo pensar no próximo jogo. Confie nos jogadores que tiveram uma temporada muito boa. A disputa é uma novidade e faz bem ao futebol espanhol. A possibilidade de sermos várias equipas que podemos vencer é boa. Estamos numa luta a quatro em que jogo a jogo assumir um valor mais importante - disse Simeone antes da partida.FICHA TÉCNICAElche x Atlético de MadridData e horário: 01/05/2021, às 11h15 (de Brasília)Local: Estádio Manuel Martínez Valero (Elche, ESP)Onde assistir: Fox Sports