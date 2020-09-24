Elano vai quebrar a cabeça para montar o Figueirense diante do Guarani

No próximo sábado, o Figueirense recebe o Guarani em jogo decisivo pela Série B. Perto da zona de rebaixamento, o Furacão tem que somar pontos para evitar um retorno ao Z4.Para o jogo do fim de semana, o técnico Elano terá que lidar com alguns problemas de desfalques na defesa e meio-campo. O zagueiro Alemão, o volante Matheus Neris e o meia Marquinhos receberam o terceiro amarelo e estão suspensos.