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futebol

Elano vai quebrar a cabeça para montar o Figueirense diante do Guarani

Por conta de suspensão, o treinador terá desfalques na defesa e meio-campo...

Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 15:46

LanceNet

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Publicado em 

24 set 2020 às 15:46
Crédito: Patrick Floriani/Figueirense
No próximo sábado, o Figueirense recebe o Guarani em jogo decisivo pela Série B. Perto da zona de rebaixamento, o Furacão tem que somar pontos para evitar um retorno ao Z4.Para o jogo do fim de semana, o técnico Elano terá que lidar com alguns problemas de desfalques na defesa e meio-campo. O zagueiro Alemão, o volante Matheus Neris e o meia Marquinhos receberam o terceiro amarelo e estão suspensos.
Na zaga, a tendência é que Victor Oliveira receba uma oportunidade. Na posição de volante, Elyeser, que volta de suspensão, deve iniciar o jogo. Na posição mais ofensiva, Dudu, que estreou com o pé direito, tem tudo para receber uma chance.
Figueirense e Guarani se enfrentam neste sábado, a partir das 11h (Horário de Brasília), no estádio Orlando Scarpelli.

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