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futebol

Elano quebra a cabeça para montar o Figueirense diante do Vitória

Treinador não poderá contar com três titulares no jogo contra o Leão...
LanceNet

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Publicado em 

11 nov 2020 às 15:39

Publicado em 11 de Novembro de 2020 às 15:39

Crédito: Patrick Floriani/Figueirense
Na zona de rebaixamento da Série B, o Figueirense precisa dar uma resposta o quanto antes e na sexta-feira terá um jogo importantíssimo contra o Vitória, rival direto na briga contra a queda.Para o jogo fora de casa o técnico Elano vai precisar quebrar a cabeça, já que ele teve a confirmação de alguns desfalques importantes.
Um deles é o atacante Dudu. Após receber o terceiro amarelo diante do Operário-PR, o jogador não viaja para Salvador. Nos casos de Alecsandro e Erison, ambos estão entregues ao departamento médico.
Com 19 pontos conquistados, o Figueirense aparece na 18ª colocação da Série B. O Vitória, rival desta rodada, é o 16º, com 21.

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