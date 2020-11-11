Elano quebra a cabeça para montar o Figueirense diante do Vitória

Na zona de rebaixamento da Série B, o Figueirense precisa dar uma resposta o quanto antes e na sexta-feira terá um jogo importantíssimo contra o Vitória, rival direto na briga contra a queda.Para o jogo fora de casa o técnico Elano vai precisar quebrar a cabeça, já que ele teve a confirmação de alguns desfalques importantes.
Um deles é o atacante Dudu. Após receber o terceiro amarelo diante do Operário-PR, o jogador não viaja para Salvador. Nos casos de Alecsandro e Erison, ambos estão entregues ao departamento médico.
Com 19 pontos conquistados, o Figueirense aparece na 18ª colocação da Série B. O Vitória, rival desta rodada, é o 16º, com 21.