Elano elogia preparação da Inter de Limeira para retomada do Paulistão

Crédito: Divulgação/Inter de Limeira

Após mais de quatro meses, a Inter de Limeira volta a campo nesta quinta-feira pela 11ª rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Com a impossibilidade de jogar em casa por conta da pandemia de Covid-19, o Leão irá enfrentar o Oeste de Barueri na Arena Corinthians, às 17h30.

O técnico Elano elogiou a preparação da equipe do interior paulista após mais de quatro meses parado. Ele espera superação por parte dos jogadores para conseguir a vitória.

- Voltamos aos treinos no dia 1º de julho e seguimos todos os protocolos de segurança determinados pela Federação Paulista e pelo Governo de São Paulo. O trabalho foi muito bem feito, mas sabemos que ninguém estará próximo dos 100% de suas condições físicas e técnicas. Por isso, contamos com a superação por parte dos atletas, pois os três pontos serão muito importantes no jogo de amanhã (quinta-feira) - declarou.

O treinador comentou sobre o fato de a Inter ter que jogar em campo neutro e novamente fez questão de agradecer à diretoria corintiana.

- Procuro enxergar essa questão pelo lado positivo. Vamos jogar em um dos principais palcos do futebol brasileiro, que conta com excelente estrutura e um gramado espetacular. O Corinthians abriu as portas da sua casa e somos muito gratos por isso. E vale lembrar que foi em Itaquera que conquistamos uma de nossas vitórias mais importantes nesta temporada - lembrou, em referência ao 1 a 0 sobre o próprio Timão, em jogo disputado no dia 9 de fevereiro, pela quinta rodada do estadual.

Diante do Oeste, Elano terá primeira vez a oportunidade de realizar até cinco substituições, em regra excepcional adotada pela Federação Paulista a partir de recomendação da Fifa, como uma maneira de minimizar as consequências físicas da paralisação do campeonato. Ele elogiou a medida tomada.