Elano elogia empenho dos atletas nos primeiros treinos pós-quarentena

Crédito: Divulgação / AA Internacional

O elenco da Inter de Limeira voltou a realizar treinos de campo na última quarta-feira no Estádio Major José Levy Sobrinho. Treinador da equipe, Elano elogiou o empenho dos atletas nas primeiras atividades que visam a retomada do Campeonato Paulista, cuja data ainda não foi definida pela Federação Paulista de Futebol.

- Depois de mais três meses treinando apenas em casa, não tem como os atletas estarem 100% nos aspectos físico, de força e resistência, mas senti que eles estavam bastante motivados. Todos se empenharam ao máximo, mostrando que o tempo de preparação que temos até o reinício do campeonato será muito produtivo - declarou o comandante do Leão.

Elano destacou que o foco da comissão técnica neste primeiro momento é fazer com que os jogadores possam readquirir a força, que naturalmente foi reduzida durante o período de quarentena imposta devido à pandemia do novo coronavírus.

- Mesmo treinando em casa, seguindo a programação passada pela comissão técnica, já era esperado que os atletas perdessem um pouco da massa muscular. Por isso, essa primeira etapa de treinos visa fazer com que eles possam readquirir a força. Tomamos esse cuidado até para reduzir o risco de lesões, o que, aliás, foi observado em alguns campeonatos que já foram retomados ao redor do mundo - concluiu o treinador da Inter.