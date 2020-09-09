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futebol

Elano elogia atuação do Figueirense e reclama de erro da arbitragem

Técnico do Figueira lamentou o gol anulado no minuto final que tirou a vitória do time catarinense...

Publicado em 09 de Setembro de 2020 às 11:36

LanceNet

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Publicado em 

09 set 2020 às 11:36
Crédito: Patrick Floriani/Figueirense
Após um fim de semana de terror, quando torcedores invadiram o gramado do Orlando Scarpelli para cobrar jogadores e comissão técnica, o Figueirense voltou a disputar um jogo na noite da última terça-feira e ficou no empate por 1 a 1 com o Cuiabá.Na coletiva de imprensa, o técnico Elano gostou da atitude da sua equipe e acredita que o Furacão merecia sorte melhor.
‘Merecíamos a vitória. Vamos para casa com a consciência de termos feito um grande jogo. Infelizmente um erro nos tirou a vitória’, declarou.
O erro citado por Elano aconteceu no último minuto do jogo. Marquinho recebeu em condição legal na grande área, mas o bandeira anulou o lance.
O Figueirense volta a campo no dia 19 de setembro, quando visita o América-MG, no Independência.

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