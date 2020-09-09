Elano elogia atuação do Figueirense e reclama de erro da arbitragem

Após um fim de semana de terror, quando torcedores invadiram o gramado do Orlando Scarpelli para cobrar jogadores e comissão técnica, o Figueirense voltou a disputar um jogo na noite da última terça-feira e ficou no empate por 1 a 1 com o Cuiabá.Na coletiva de imprensa, o técnico Elano gostou da atitude da sua equipe e acredita que o Furacão merecia sorte melhor.