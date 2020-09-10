Elano confia na diretoria do Figueirense e aguarda reforços

Crédito: Patrick Floriani/Figueirense

Após oito jogos disputados na Série B, o Figueirense ocupa a preocupante 16ª colocação e liga o sinal de alerta na diretoria, que precisa fortalecer o elenco e melhorar o material do técnico Elano.Na última terça-feira, depois de empatar com o Cuiabá, o comandante do Furacão deu um voto de confiança aos dirigentes e espera novas peças para a sequência da temporada.

‘A diretoria está se esforçando para que a gente possa se reforçar, ela sabe das nossas limitações, o grupo sabe, não deixo de fazer nada sem falar com os meus jogadores. Nós sabemos da competição difícil que temos. É importante chegar atletas, mas também é importante valorizar o que nós temos e lutar até o fim para conseguir voos altos’, afirmou.