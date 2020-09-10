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futebol

Elano confia na diretoria do Figueirense e aguarda reforços

Perto a zona de rebaixamento, o técnico do Figueira espera novas peças para a sequência da temporada...

Publicado em 10 de Setembro de 2020 às 12:10

LanceNet

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Publicado em 

10 set 2020 às 12:10
Crédito: Patrick Floriani/Figueirense
Após oito jogos disputados na Série B, o Figueirense ocupa a preocupante 16ª colocação e liga o sinal de alerta na diretoria, que precisa fortalecer o elenco e melhorar o material do técnico Elano.Na última terça-feira, depois de empatar com o Cuiabá, o comandante do Furacão deu um voto de confiança aos dirigentes e espera novas peças para a sequência da temporada.
‘A diretoria está se esforçando para que a gente possa se reforçar, ela sabe das nossas limitações, o grupo sabe, não deixo de fazer nada sem falar com os meus jogadores. Nós sabemos da competição difícil que temos. É importante chegar atletas, mas também é importante valorizar o que nós temos e lutar até o fim para conseguir voos altos’, afirmou.
Com apenas oito pontos na classificação, o Figueirense encara o América-MG, dia 19 de setembro, no Independência.

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