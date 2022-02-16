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'El Turco' Mohamed diz já ter o time titular do Galo para a decisão contra o Flamengo, pela Supercopa do Brasil

O treinador do Atlético-MG havia prometido que teria a sua formação ideal para a disputa do primeiro título de 2022 e está cumprindo a palavra...

Publicado em 16 de Fevereiro de 2022 às 18:02

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 fev 2022 às 18:02
O Atlético-MG está totalmente mobiizado para a disputa da Supercopa do Brasil, contra o Flamengo, domingo, 20 de fevereiro, em Cuiabá, na Arena Pantanal. Por isso, que na coletiva do técnico Antonio Mohamed, no Mineirão, depois da vitoria sobre o Athletic, o assunto mais comentado era o duelo contra o time carioca.
E El Turco vai cumprir a promessa que fez pouco depois que chegou ao Galo: que teria um time titular para encarar o Flamengo, o maior desafio da temporada até o momento.
-Já temos a equipe, não temos dúvida. Já há alguns dias eu tenho na minha cabeça a equipe que vai jogar, mas temos mais quatro dias para treinar bem e chegar com muita energia positiva para esse jogo decisivo-disee Mohamed. Para concluir quais seriam os seus 11 ideias na disputa do primeiro título de 2022, Antonio Mohamed usou praticamente todo o elenco nos jogos do Campeonato Mineiro. As exceções foram os goleiros Matheus Mendes e Gabriel Delfim.
- Temos que ir jogar com nossas melhores armas, é o que sabemos fazer. Esperamos um rival difícil, que vai propor o jogo, mas nós também vamos sair para ganhar o jogo com nossas armas. Sinto que vai ser uma final que vai se definir em pequenos detalhes.
O Atlético-MG deve em campo diante do Flamengo o time vencedor de 2021, com o acréscimo de Diego Godinna zaga. Confira o provávei time: Everson, Mariano, Godin, Nathan Silva e Guilherme Arana; Jair, Allan, Zaracho e Nacho; Hulk e Keno.
Crédito: Mohameddissequeteriaseus11iniciaisatéaSupercopadoBrasileestácumprindoapalavra-(PedroSouza/Atlético-MG

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