El Turco fala sobre o posicionamento de seus jogadores e diz viver 'Etapa de conhecimento' no Atlético-MG

O técnico Antonio Mohamed, do Atlético-MG, nem completou dois meses de trabalho no clube e já conseguiu o titulo da Supercopa do Brasil, em duelo contra o Flamengo. Mas, apesar do sucesso inicial no comando do Galo, o treinador ainda está trabalhando a implantação do seu estilo de jogo com seus atletas. Tanto, que revelou ainda estar em fase de conhecimento dos jogadores, como eles podem atuar e assim, montar o seu Galo. El Turco está iniciando a preparação do time alvinegro para seu primeiro clássico contra o Cruzeiro, domingo, 6 de março, no Mineirão, pela 9ª rodada do Campeonato Mineiro. Confira no vídeo o que disse o comandante atleticano. Mohamed agora foca a preparação do Galo para o clássico contra o Cruzeiro-(Pedro Souza/Atlético-MG)