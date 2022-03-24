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El Turco fala sobre a maratona de jogos no Brasil e defende elenco do Atlético-MG: 'todos são importantes'

Treinador do Galo questionou a quantidade de partidas que se disputa no futebol brasileiro em tão pouco espaço de tempo e elogiou seus jogadores mais uma vez...
LanceNet

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Publicado em 

23 mar 2022 às 21:09

Publicado em 23 de Março de 2022 às 21:09

O técnico Antonio Mohamed, do Atlético-MG, saiu de campo feliz pelos 2 a 0 do Galo sobre a Caldense, no duelo de ida das semifinais do Campeonato Mineiro, mas sua entrevista depois do jogo foi cheia de ressalvas. No entanto, em entrevista após o jogo, ele questionou o excesso de jogos no futebol brasileiro em um curto espaço de tempo e lamentou a quantidade de desfalques que o elenco alvinegro tem sofrido neste início de temporada. Clique no player acima e veja.
>>> Confira os melhores momentos do triunfo do Galo sobre a Caldense
Até o presente momento de 2022, o Galo entrou em campo 13 vezes para disputas de jogos oficiais, o que tem incomodado rotineiramente o treinador, que vê seu plantel sofrer com as lesões e ausências por conta da Data FIFA. São sete desfalques que o Galo tem para o jogo da volta contra a Caldense: Everson, Vargas, Junior Alonso, Arana, Savarino e Godin estão nas seleções para jogos das Eliminatórias; Mariano segue se recuperando e dificilmente estará em campo.Antonio Mohamed prometeumanter a seriedade e foco total no Estadual, mesmo com o excesso de jogos-(Pedro Souza/Atlético-MG)

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