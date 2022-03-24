El Turco fala sobre a maratona de jogos no Brasil e defende elenco do Atlético-MG: 'todos são importantes'

O técnico Antonio Mohamed, do Atlético-MG, saiu de campo feliz pelos 2 a 0 do Galo sobre a Caldense, no duelo de ida das semifinais do Campeonato Mineiro, mas sua entrevista depois do jogo foi cheia de ressalvas. No entanto, em entrevista após o jogo, ele questionou o excesso de jogos no futebol brasileiro em um curto espaço de tempo e lamentou a quantidade de desfalques que o elenco alvinegro tem sofrido neste início de temporada. Clique no player acima e veja.

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