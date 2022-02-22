'El Turco' fala da vida no Galo e que não pode mais usar azul no clube

Antonio "El Turco" Mohamed conseguiu sua primeira conquista no Atlético-MG com pouco mais de um mÊs no clube, ao vencer a Supercopa do Brasil, derrotando o Flamengo na final do último domingo, 20 de fevereiro.

O argentino ainda está em período de adaptação a Belo Horizonte e ao Galo. Mas uma coisa ele já sabe como lição primaz: a intensa rivalidade com o Cruzeiro. A coisa á tão forte, que a cor azul está abolida do seu vestuário.

- Não posso mais vestir terno azul claro ou azul celeste, como sempre faço, porque são as cores do rival. Então, uso preto, branco, cinza ou azul bem escuro. Que bobagem-disse em entrevista ao Olé, da Argentina.

O Turco também aprendeu que é Atlético Mineiro e não só Mineiro, como o clube é chamado na Argentina.

- Não, não. Aqui é Atlético, não Mineiro. Para Argentina é Mineiro, mas aqui é Galo ou Atlético - contou o técnico . Mohamed tem conseguido manter o grupo unido e sem atritos, desde a sua chegada, sendo sempre elogiado peoos jogadores, que o consideram um cara "engraçado" e "boa praça". Turco disse que seu ânimo em buscar os objetivos do clube só aumenta com o dia a dia.

- Um mês ou um pouco mais se passou e passou muito rápido. Estou muito animado. Ainda não tive muito tempo para fazer outra coisa além de futebol, porque aqui se joga toda semana e estamos metidos nisso-dsse o treinador, que ressaltou a humildade e respeito entre os atletas mesmo com os títulos da histórica temporada de 2021.

- A vontade de seguir ganhando é muito gratificante. São atletas reconhecidos, que ganharam muito, mas que seguem querendo mais. Agora chegou Godín, por exemplo. Temos um grupo espetacular. Os garotos brasileiros têm uma identidade própria e uma alegria de viver o dia a dia, que faz com que tudo seja leve. É um grupo formidável-concluiu.