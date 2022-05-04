El Turco exalta atuação do Galo em vitória no clássico, mas aponta: 'Temos de melhorar a contundência'

O técnico do Atlético-MG, Antonio Mohamed , elogiou o desempenho do time contra o América-MG, na vitória do Galo sobre o Coelho por 2 a 1, pela Libertadores, que deixou o time alvinegro mais perto de uma das vagas nas oitavas de final da competição.
Todavia, El Turco deu um puxão de orelhas na equipe, que vinha de três empates seguidos por não conseguir "matar o jogo" na fase final das partidas. O treinador disse que ainda falta contundência para o Galo concluir bem os jogos.
Na mesma conversa, estava no meia Nacho Fernández, que concordou com chefe, mas fez uma ponderação: a grande sequência de jogos do time pode influenciar no desempenho, porém que o elenco está pronto para esses desafios. Confira as análises dos gringo do Atlético nos vídeos da matéria. El Turco Mohamed celebrou o triunfo, mas diz que falta mais contundência para concluir os jogos-(Pedro Souza/Atletico-MG)