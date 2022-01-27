'El Turco’ espera definir time titular em três semanas: 'Já teremos todos em boas condições'

O técnico do Atlético-MG, Antonio "El Turco" Mohamed, gostou do que viu da sua equipe no empate por 1 a 1 contra o Villa Nova, na estreia do Campeonato Mineiro. O comandante destacou o crescimento do time no segundo tempo, quando conseguiu empatar o jogo.

Mohamed já projetou a volta dos titulares para daqui três semanas, quando todos, segundo ele, estarão em boas condições. O treinador alvinegro reclamou do gramado do Estádio Castor Cifuentes, casa do Villa, que teria prejudicado seu time no duelo com o leão. Confira nos vídeos da matéria o que disse o técnico atleticano. Antônio Mohamed gostou da estreia do Galo e planeja o time titular em campo brevemente-(Pedro Souza/Atlético-MG)