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'El Turco' elogia Atlético-MG e vê mobilidade fundamental em vitória no clássico contra o América-MG

O treinador destacou de forma positiva a movimentação alvinegra, importante para sair com a vitória em cima do Coelho...

Publicado em 13 de Fevereiro de 2022 às 14:22

LanceNet

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Publicado em 

13 fev 2022 às 14:22
O técnico Antonio Mohamed, do Atlético-MG, elogiou a postura do seu time na vitória sobre o América-MG, 2 a 0, pelo Campeonato Mineiro, no sábado, 12, em BH. El Turco comentou da movimentação da equipe para vencer o sistema defensivo americano, que segurou bem o ataque alvinegro no primeiro tempo.
Para Mohamed, a mobilidade do Galo foi essencial para que os três pontos viessem no primeiro clássico do alvinegro em 2022. Confira no vídeo acima a reação do técnico. El Turco está agora focado no duelo contra o Flamengo pela Supercopa do Brasil, no dia 20 de fevereiro, em Cuiabá-(Pedro Souza/Atletico-MG)

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