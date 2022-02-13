'El Turco' elogia Atlético-MG e vê mobilidade fundamental em vitória no clássico contra o América-MG

O técnico Antonio Mohamed, do Atlético-MG, elogiou a postura do seu time na vitória sobre o América-MG, 2 a 0, pelo Campeonato Mineiro, no sábado, 12, em BH. El Turco comentou da movimentação da equipe para vencer o sistema defensivo americano, que segurou bem o ataque alvinegro no primeiro tempo.

Para Mohamed, a mobilidade do Galo foi essencial para que os três pontos viessem no primeiro clássico do alvinegro em 2022. Confira no vídeo acima a reação do técnico. El Turco está agora focado no duelo contra o Flamengo pela Supercopa do Brasil, no dia 20 de fevereiro, em Cuiabá-(Pedro Souza/Atletico-MG)