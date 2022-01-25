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El Turco’ defende Galo ofensivo e promete variedade tática: 'Estilo de jogo dominante não vai variar'

O novo treinador do Atlético-MG foi apresentado como novo treinador e exalta ele...
LanceNet

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Publicado em 

25 jan 2022 às 15:41

Publicado em 25 de Janeiro de 2022 às 15:41

Antônio “El Turco” Mohamed foi oficialmente apresentado pelo Atlético-MG nesta terça-feira, 25 de janeiro, na Cidade do Galo. O treinador já estava trabalhando com o elenco há mais de uma semana, mas falou pela primeira vez sobre suas orientações táticas e perspectivas de jogo com seus comandados. Bem humorado e descontraído, Mohamed já deu seu recado com pretende montar o Galo versão 2022. Confira nos vídeos da matéria o que o novo comandante alvinegro disse. Trabalhando há uma semana com o elenco alvinegro, Antonio Mohamed foi apresentado oficialmente pelo Galo-(Pedro Souza/Atlético-MG)

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