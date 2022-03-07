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El Turco acha justa vitória do Atlético-MG no clássico, mas cobra melhora nas finalizações do time

O treinador teve seu primeiro encontro contra o Cruzeiro no maior jogo de Minas Gerais, em duelo pela 9ª rodada o Campeonato Mineiro...
LanceNet

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Publicado em 

06 mar 2022 às 23:48

Publicado em 06 de Março de 2022 às 23:48

O técnico do Atlético-MG, Antonio Mohamed, elogiou o desempenho da sua equipe no duelo contra o Cruzeiro, o primeiro clássico mineiro na carreira do treinador, que superou o rival por 2 a 1, de virada, se isolando na liderança do Estadual. El Turco afirmou queo Galo mereceu o triunfo sobre a Raposa.
O argentino destacou a busca pela vitória e comentou a força do elenco para evitar a derrota, enquanto estava atrás no placar. -Muita emoção, um jogo muito disputado, muito físico. O Atlético nunca se rendeu, e creio que somos justos ganhadores. Não finalizamos as jogadas e ficamos um pouco largos. A equipe sempre tentou jogar no campo rival. O que acontece é que não tivemos tempo de muitos passes curtos, e chegar acompanhado como foi o segundo gol. Por isso deu essa sensação. Depois, voltamos a tomar o protagonismo e ganhamos o jogo-explicou.-disse Mohamed, que cobrou melhora nas finalizações do Galo, mesmo com o triunfo.
- No primeiro tempo, tivemos quatro opções muito claras. O rival não teve nenhuma. No segundo tempo, a única finalização do rival foi o gol. Nós tivemos muitas finalizações, mas não fomos precisos. Seguramente vai mudar. Temos que trabalhar essa situação para termos melhores finalizações.
Crédito: ElTurcovenceunasuaestreianomaiorclássicodeMinasGerais-(PedroSouza/Atlético-MG

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