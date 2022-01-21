'El Faraón' é Galo! Godín recebe a camisa 3 em sua apresentação oficial

O Atlético-MG apresentou na tarde desta sexta-feira, 21 de janeiro,o zagueiro uruguaio Diego Godín, de 35 anos. O defensor assinou com o Galo até o fim de 2022 e pode ter uma renovação por mais uma temporada. O jogador já trabalha com o grupo alvinegro no CT atleticano. Ele não estará na estreia do Mineiro, pois vai defender a seleção do seu país nas Eliminatórias para a Capa do Mundo do Catar.
O Galo conseguiu superar equipes do México e Espanha para fechar o acordo com o defensor, capitão da Celeste Olímpica e presente na disputa de três Copas do Mundo por seu país.
Godín chega para repor a saída de Junior Alonso, que foi vendido ao Krasnodar, da Rússia, por 8,2 milhões de dólares (cerca de R$ 47 milhões). Sua passagem pela Itália foi longe de ser boa, como aconteceu no Atlético de Madrid. O uruguaio não teve sucesso na Inter de Milão. Confira no video acima a apresentação oficial do defensor. Godin assinou com o Galo até o fim do ano, com possibilidade de prolongar o vínculo por mais uma temporada-(Pedro Souza/Atlético-MG)