'El Faraón' é Galo! Godín recebe a camisa 3 em sua apresentação oficial

O Atlético-MG apresentou na tarde desta sexta-feira, 21 de janeiro,o zagueiro uruguaio Diego Godín, de 35 anos. O defensor assinou com o Galo até o fim de 2022 e pode ter uma renovação por mais uma temporada. O jogador já trabalha com o grupo alvinegro no CT atleticano. Ele não estará na estreia do Mineiro, pois vai defender a seleção do seu país nas Eliminatórias para a Capa do Mundo do Catar.

O Galo conseguiu superar equipes do México e Espanha para fechar o acordo com o defensor, capitão da Celeste Olímpica e presente na disputa de três Copas do Mundo por seu país.