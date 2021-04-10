El Clásico, Premier League, Bundesliga e volta do Paulistão... saiba onde assistir aos jogos do sábado

O final de semana de futebol começa agitado por grandes jogos. O mundo vai parar para assistir ao maior clássico do mundo, às 16h, entre Real Madrid e Barcelona. Ainda no futebol europeu, o Manchester City encara o Leicester, o Bayern de Munique visita o Union Berlin, o PSG joga contra o Strasbourg e o Milan mede forças contra o Parma.
No Brasil, a grande novidade é a volta do Campeonato Paulista. O São Paulo recebe o São Caetano e o Santos encara o Botafofo SA na Vila Belmiro. Ainda, a rodada da Copa do Nordeste movimenta o sábado, que também conta com jogo na Carioca, entre Volta Redonda e Botafogo.
Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
8h30 - Manchester City x Leeds UnitedPremier LeagueOnde assistir: Fox Sports
8h30 - Milwall x SwanseaCampeonato Inglês - Segunda divisãoOnde assistir: ESPN Brasil
9h - Getafe x CádizLa LigaOnde assistir: Star Premium
10h - Spezia x CrotoneSerie A TIMOnde assistir: ESTÁDIO TNT SPORTS
10h30 - Union Berlin x Bayern de MuniqueBundesligaOnde assistir: One Football App
10h30 - Werden Bremen x RB LeipzigBundesligaOnde assistir: One Football App
10h30 - Eintracht Frankfurt x WolfsburgBundesligaOnde assistir: One Football
10h30 - Hertha Berlin x Borussia MönchengladbachBundesligaOnde assistir: One Football
11h - Liverpool x Aston VillaPremier LeagueOnde assistir: ESPN Brasil
11h - Derby County x NorwichCampeonato Inglês - Segunda divisãoOnde assistir: ESPN Brasil
11h15 - Athletic Bilbao x AlavésLa LigaOnde assistir: Fox Sports
12h - Strasbourg x PSGLigue 1Onde assistir: One Football App
13h - Parma x MilanSerie A TIMOnde assistir: Band e Sportv
13h - Rostov x Rubin KazanCampeonato RussoOnde assistir: Bandsports
13h - Galatasaray x KaragumrukCampeonato TurcoOnde assistir: DAZN
13h30 - Crystal Palace x ChelseaPremier LeagueOnde assistir: ESPN Brasil
13h30 - Eibar x LevanteLa LigaOnde assistir: Star Premium
13h30 - Stuttgart x Borussia DortmundBundesligaOnde assistir: One Football App
14h - Tondela x PortoCampeonato PortuguêsOnde assistir: Fox Sports
14h30 - Vilhavelhense x Rio Branco-ESCampeonato CapixabaOnde assistir: TVE
15h45 - Udinese x TorinoSerie A TIMOnde assistir: Bandsports e ESTÁDIO TNT SPORTS
16h - Real Madrid x BarcelonaLa LigaOnde assistir: ESPN
16h - Ceará x SalgueiroCopa do NordesteOnde assistir: Fox Sports, PPV da CNE e nordestefc.com.br
16h - Bahia x ABCCopa do NordesteOnde assistir: SBT (NE), TikTok, PPV da CNE e e nordestefc.com.br
16h - Sampaio Corrêa x CSACopa do NordesteOnde assistir: SBT (NE), TikTok, PPV da CNE e nordestefc.com.br
16h - Aliança x ASACampeonato AlagoanoOnde assistir: BAND (AL)
16h - Montpellier x Olympique de MarselhaLigue 1Onde assistir: One Football App
16h30 - Paços de Ferreira x BenficaCampeonato PortuguêsOnde assistir: ESPN 2
20h - São Paulo x São CaetanoCampeonato PaulistaOnde assistir: Premiere
20h - São Bento x Red Bull BragantinoCampeonato PaulistaOnde assistir: SporTV e Premiere
20h - Volta Redonda x BotafogoCampeonato CariocaOnde assistir: Record e PPV Carioca
21h - Racing x IndependienteCopa da Liga ArgentinaOnde assistir: ESPN Brasil
22h -Santos x Botafogo-SPCampeonato CariocaOnde assistir: Sportv e Premiere