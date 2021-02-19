Eintracht Frankfurt x Bayern: onde assistir e prováveis escalações

Duelo na parte de cima da tabela. Neste sábado, o Eintracht Frankfurt recebe o líder Bayern de Munique, às 11h30 (horário de Brasília). O clube bávaro quer aumentar a vantagem na liderança, enquanto os donos da casa buscam se aproximar do primeiro colocado.
VEJA A TABELA DA BUNDESLIGA- Depende da atitude e de como entraremos no jogo. Darei a equipe o que espero nas reuniões de hoje e amanhã. Você joga futebol em jogos como este. Fredi Bobic e Adi Hütter fazem um trabalho sensacional. A equipe está bem organizada e se desenvolveu muito bem. Joga um futebol agressivo e tem uma boa pressão.
FICHA TÉCNICA
Eintracht Frankfurt x Bayern de MuniqueData e horário: 20/02/2021, às 11h30 (de Brasília)Local: Commerzbank-Arena (Frankfurt, ALE)Onde assistir: OneFootball
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Eintracht Frankfurt (Treinador: Adi Hütter)Trapp; Tuta, Hinteregger, N'Dicka; Durm, Hasebe, Rode, Kostic; Kamada, Younes; Silva Desfalques: Ache (lesionado); Sow (suspenso)
Bayern de Munique (Treinador: Hansi Flick)Neuer; Pavard, Sule, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Sane, Choupo-Moting, Coman; Lewandowski
Desfalques: Douglas Costa, Tanguy Nianzou, Serge Gnabry, Alexander Nübel e Corentin Tolisso (lesionados).