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futebol

Eintracht Frankfurt x Bayern: onde assistir e prováveis escalações

Equipe bávara quer aumentar a vantagem na liderança, enquanto os donos da casa ocupam a terceira colocação e buscam diminuir a vantagem do líder...

Publicado em 19 de Fevereiro de 2021 às 14:04

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 fev 2021 às 14:04
Crédito: CHRISTOF STACHE / AFP / POOL
Duelo na parte de cima da tabela. Neste sábado, o Eintracht Frankfurt recebe o líder Bayern de Munique, às 11h30 (horário de Brasília). O clube bávaro quer aumentar a vantagem na liderança, enquanto os donos da casa buscam se aproximar do primeiro colocado.
VEJA A TABELA DA BUNDESLIGA- Depende da atitude e de como entraremos no jogo. Darei a equipe o que espero nas reuniões de hoje e amanhã. Você joga futebol em jogos como este. Fredi Bobic e Adi Hütter fazem um trabalho sensacional. A equipe está bem organizada e se desenvolveu muito bem. Joga um futebol agressivo e tem uma boa pressão.
FICHA TÉCNICA
Eintracht Frankfurt x Bayern de MuniqueData e horário: 20/02/2021, às 11h30 (de Brasília)Local: Commerzbank-Arena (Frankfurt, ALE)Onde assistir: OneFootball
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Eintracht Frankfurt (Treinador: Adi Hütter)Trapp; Tuta, Hinteregger, N'Dicka; Durm, Hasebe, Rode, Kostic; Kamada, Younes; Silva Desfalques: Ache (lesionado); Sow (suspenso)
Bayern de Munique (Treinador: Hansi Flick)Neuer; Pavard, Sule, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Sane, Choupo-Moting, Coman; Lewandowski
Desfalques: Douglas Costa, Tanguy Nianzou, Serge Gnabry, Alexander Nübel e Corentin Tolisso (lesionados).

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