Eintracht Frankfurt anuncia a contratação do português André Silva

Crédito: André Silva marcou16 gols na última temporada, sendo 12 deles na Bundesliga e convenceu a diretoria doEintracht Frankfurt a contratá-lo em definitivo(Divulgação/Eintracht Frankfurt

Nesta sexta, o Eintracht Frankfurt anunciou a contratação do português André Silva, de 24 anos. O português estava emprestado desde 2019, e assinou um contrato permanente até 30 de junho de 2023 com o clube da Baviera para disputar a Bundesliga desta nova temporada.

Após se destacar no Porto, o centroavante chegou ao Milan em 2017 por 28 milhões de euros para ser uma das estrelas do time, mas decepcionou a torcida e não correspondeu. No time 'Rossonero", foram 41 partidas, 10 gols e 2 assistências, não deixando saudades. Com isso, ele foi emprestado ao Sevilla e em seguida ao Eintracht Frankfurt. Pelo clube alemão, o atleta marcou 16 gols na última temporada, sendo 12 deles na Bundesliga e convenceu a diretoria a contratá-lo em definitivo. O melhor momento do jogador foi após o reinicio do Campeonato Alemão, que ficou parado durante quatro meses em virtude da pandemia global de Covid-19. Com o retorno, ele estufou as redes oito vezes, tendo uma performance elogiada pela mídia alemã.

Durante a apresentação, o português foi bastante elogiado pelo diretor esportivo do Eintracht Frankfurt, Fredi Bobic. O dirigente afirmou que o centroavante tem potencial para crescer na carreira de desenvolver ainda mais o seu futebol na liga alemã.