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futebol

Eintracht Frankfurt anuncia a contratação do português André Silva

Emprestado desde a temporada passada, jogador, ex-Milan assina um contrato até 30 de junho de 2023 com o clube da Baviera. Aos 24 anos, centroavante não foi bem na Itália...

Publicado em 11 de Setembro de 2020 às 15:30

LanceNet

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Publicado em 

11 set 2020 às 15:30
Crédito: André Silva marcou16 gols na última temporada, sendo 12 deles na Bundesliga e convenceu a diretoria doEintracht Frankfurt a contratá-lo em definitivo(Divulgação/Eintracht Frankfurt
Nesta sexta, o Eintracht Frankfurt anunciou a contratação do português André Silva, de 24 anos. O português estava emprestado desde 2019, e assinou um contrato permanente até 30 de junho de 2023 com o clube da Baviera para disputar a Bundesliga desta nova temporada.
Após se destacar no Porto, o centroavante chegou ao Milan em 2017 por 28 milhões de euros para ser uma das estrelas do time, mas decepcionou a torcida e não correspondeu. No time 'Rossonero", foram 41 partidas, 10 gols e 2 assistências, não deixando saudades. Com isso, ele foi emprestado ao Sevilla e em seguida ao Eintracht Frankfurt. Pelo clube alemão, o atleta marcou 16 gols na última temporada, sendo 12 deles na Bundesliga e convenceu a diretoria a contratá-lo em definitivo. O melhor momento do jogador foi após o reinicio do Campeonato Alemão, que ficou parado durante quatro meses em virtude da pandemia global de Covid-19. Com o retorno, ele estufou as redes oito vezes, tendo uma performance elogiada pela mídia alemã.
Durante a apresentação, o português foi bastante elogiado pelo diretor esportivo do Eintracht Frankfurt, Fredi Bobic. O dirigente afirmou que o centroavante tem potencial para crescer na carreira de desenvolver ainda mais o seu futebol na liga alemã.
- Vimos quais nos últimos meses A eficiência está no André. Não foi à toa que se tornou o segundo melhor atacante da Bundesliga após o reinício. Ele é um atacante jovem e flexível que, aos 24 anos, ainda tem potencial de desenvolvimento. Estamos convencidos de que podemos elevá-lo a um nível ainda mais alto aqui em Frankfurt e estamos satisfeitos por termos amarrado um atacante forte conosco até o verão de 2023 - ressaltou.

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