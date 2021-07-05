Eintracht Frankfurt anuncia a contratação de Rafael Borré

Crédito: SILVIO AVILA / AFP

Livre no mercado de transferências, o atacante Rafael Borré foi anunciado oficialmente como novo reforço do Eintracht Frankfurt nesta segunda-feira. O jogador de 25 anos assinou contrato com o clube alemão por quatro temporadas, até junho de 2025.

+ Veja a tabela, os jogos e o chaveamento da EurocopaA serviço da seleção colombiana na Copa América, o atleta ficou sem clube depois que seu contrato com o River Plate expirou no dia 30 de junho. Um dos grandes nomes da equipe de Marcelo Gallardo até então, Borré, que já jogou por Atlético de Madrid e Villarreal, terá a segunda passagem de pela Europa.

- Rafael Santos Borré é um jogador muito interessante, que já ganhou experiência no futebol europeu. Ele nos ajudará com seu instinto objetivo e precisão. Estamos felizes por termos conquistado um jogador de porte internacional. É uma transferência muito boa para nós, tanto atlética quanto economicamente - disse Markus Krösche, diretor esportivo do clube.

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