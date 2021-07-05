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futebol

Eintracht Frankfurt anuncia a contratação de Rafael Borré

Jogador de 25 anos deixou o River Plate ao final do contrato e acertou volta ao futebol europeu. Times brasileiros chegaram a sonhar com sua contratação, mas não houve acordo...

Publicado em 05 de Julho de 2021 às 13:41

LanceNet

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Publicado em 

05 jul 2021 às 13:41
Crédito: SILVIO AVILA / AFP
Livre no mercado de transferências, o atacante Rafael Borré foi anunciado oficialmente como novo reforço do Eintracht Frankfurt nesta segunda-feira. O jogador de 25 anos assinou contrato com o clube alemão por quatro temporadas, até junho de 2025.
+ Veja a tabela, os jogos e o chaveamento da EurocopaA serviço da seleção colombiana na Copa América, o atleta ficou sem clube depois que seu contrato com o River Plate expirou no dia 30 de junho. Um dos grandes nomes da equipe de Marcelo Gallardo até então, Borré, que já jogou por Atlético de Madrid e Villarreal, terá a segunda passagem de pela Europa.
- Rafael Santos Borré é um jogador muito interessante, que já ganhou experiência no futebol europeu. Ele nos ajudará com seu instinto objetivo e precisão. Estamos felizes por termos conquistado um jogador de porte internacional. É uma transferência muito boa para nós, tanto atlética quanto economicamente - disse Markus Krösche, diretor esportivo do clube.
+ Messi, CR7, Romário… Veja 20 astros do futebol mundial que jogaram Olimpíadas
No início da temporada, ainda antes de definir seu futuro, Borré foi alvo de disputa por clubes brasileiros. Campeão da Libertadores com o River Plate em 2018, ele recebeu propostas de Grêmio, Palmeiras e São Paulo, mas não chegou a acordo com nenhum deles.

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