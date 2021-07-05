Eintracht Frankfurt anuncia a contratação de Rafael Borré

Livre no mercado de transferências, o atacante Rafael Borré foi anunciado oficialmente como novo reforço do Eintracht Frankfurt nesta segunda-feira. O jogador de 25 anos assinou contrato com o clube alemão por quatro temporadas, até junho de 2025.
+ Veja a tabela, os jogos e o chaveamento da EurocopaA serviço da seleção colombiana na Copa América, o atleta ficou sem clube depois que seu contrato com o River Plate expirou no dia 30 de junho. Um dos grandes nomes da equipe de Marcelo Gallardo até então, Borré, que já jogou por Atlético de Madrid e Villarreal, terá a segunda passagem de pela Europa.
- Rafael Santos Borré é um jogador muito interessante, que já ganhou experiência no futebol europeu. Ele nos ajudará com seu instinto objetivo e precisão. Estamos felizes por termos conquistado um jogador de porte internacional. É uma transferência muito boa para nós, tanto atlética quanto economicamente - disse Markus Krösche, diretor esportivo do clube.
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No início da temporada, ainda antes de definir seu futuro, Borré foi alvo de disputa por clubes brasileiros. Campeão da Libertadores com o River Plate em 2018, ele recebeu propostas de Grêmio, Palmeiras e São Paulo, mas não chegou a acordo com nenhum deles.