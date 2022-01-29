Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Egito x Marrocos: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa Africana de Nações
futebol

Egito x Marrocos: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa Africana de Nações

Em duelo equilibrado entre duas equipes que buscam vaga na próxima Copa do Mundo, Marrocos chega com leve favoritismo, enquanto Egito confia em Salah...
LanceNet

Publicado em 29 de Janeiro de 2022 às 10:51

Em clássico do norte da África, Marrocos e Egito se enfrentam neste domingo, às 12h (horário de Brasília), pelas quartas de final da Copa Africana de Nações. O duelo promete muito equilíbrio, uma vez que ambas as seleções disputam vaga para a próxima Copa do Mundo, mas recheado de emoções.LEVE FAVORITISMOPor toda a campanha no torneio até aqui, o Marrocos é considerado como o favorito para o duelo. A equipe de Vahid Halilhodžić conquistou três vitórias em quatro partidas disputadas e possui o segundo melhor ataque da competição, com sete gols marcados.
> Veja a tabela da Copa Africana de Nações
AUSÊNCIA DE GOLSPor outro lado, o Egito venceu duas partidas na fase de grupos, mas soma um empate e uma derrota. Em quatro partidas, a seleção dirigida por Carlos Queiroz marcou apenas dois gols em duas vitórias magras sobre o Sudão e Guiné-Bissau e Salah, a grande esperança da equipe, anotou apenas um tento.
FICHA TÉCNICA:Egito x Marrocos
Data e horário: 30/1/2022, às 12h (de Brasília)Local: Estádio Olembe, em Yaoundé (CAM)Onde assistir: Band
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:EGITO (Técnico: Carlos Queiroz)El-Shennawy; Kamal, Hegazi, Hamdi e Ashraf; Zizo, El-Sulya e Elneny; Mohamed, Marmoush e Salah
Desfalques: Akram Tawfik e Hamdi Fathi (machucados)
MARROCOS (Técnico: Vahid Halilhodžić)Bono; Hakimi, Saiss, Aguerd e Masina; Amrabat, Amallah e Louza; Boufal, En-Nesyri e El Kaabi
Desfalques: Nenhum
Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 10/04/2026
Editais e Avisos - 10/04/2026
Imagem de destaque
Tiros e mortes em Cariacica foram a completa inversão da função policial

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados