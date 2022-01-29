Egito x Marrocos: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa Africana de Nações

Em clássico do norte da África, Marrocos e Egito se enfrentam neste domingo, às 12h (horário de Brasília), pelas quartas de final da Copa Africana de Nações. O duelo promete muito equilíbrio, uma vez que ambas as seleções disputam vaga para a próxima Copa do Mundo, mas recheado de emoções.LEVE FAVORITISMOPor toda a campanha no torneio até aqui, o Marrocos é considerado como o favorito para o duelo. A equipe de Vahid Halilhodžić conquistou três vitórias em quatro partidas disputadas e possui o segundo melhor ataque da competição, com sete gols marcados.
AUSÊNCIA DE GOLSPor outro lado, o Egito venceu duas partidas na fase de grupos, mas soma um empate e uma derrota. Em quatro partidas, a seleção dirigida por Carlos Queiroz marcou apenas dois gols em duas vitórias magras sobre o Sudão e Guiné-Bissau e Salah, a grande esperança da equipe, anotou apenas um tento.
FICHA TÉCNICA:Egito x Marrocos
Data e horário: 30/1/2022, às 12h (de Brasília)Local: Estádio Olembe, em Yaoundé (CAM)Onde assistir: Band
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:EGITO (Técnico: Carlos Queiroz)El-Shennawy; Kamal, Hegazi, Hamdi e Ashraf; Zizo, El-Sulya e Elneny; Mohamed, Marmoush e Salah
Desfalques: Akram Tawfik e Hamdi Fathi (machucados)
MARROCOS (Técnico: Vahid Halilhodžić)Bono; Hakimi, Saiss, Aguerd e Masina; Amrabat, Amallah e Louza; Boufal, En-Nesyri e El Kaabi
Desfalques: Nenhum