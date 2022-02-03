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Egito bate Camarões nos pênaltis e vai à final da Copa Africana de Nações contra Senegal

Equipes ficaram no 0 a 0 no tempo normal, mas os anfitriões perderam três penalidades...

Publicado em 03 de Fevereiro de 2022 às 18:51

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 fev 2022 às 18:51
A final da Copa Africana de Nações já está definida. Após Senegal garantir vaga ao vencer Burkina Faso, foi a vez do Egito carimbar o passaporte para decisão ao bater Camarões. No tempo normal, as equipes empataram em 0 a 0, mas nas penalidades, os egípcios levaram a melhor por 3 a 1, com Gabaski defendendo duas cobranças.+ Barcelona deixa Daniel Alves de fora da lista de inscritos da Europa League; veja a lista
A primeira chance de gol da partida veio com Mohamed Salah, aos nove minutos, mas o chute colocado do egípcio passou pelo lado do gol. Aos 18', Camarões teve a chance mais perigosa da partida. Ngadeu recebeu cruzamento na área e cabeceou na trave. Aos 22', Kamal arriscou de fora da área, mas a bola passou longe do gol.
Dez minutos depois, Ekambi recebeu de Ngamaleu e chutou de canhota para a boa defesa de Gabaski. Camarões teve maior maior posse de bola na etapa inicial, mas não conseguiu transformar em gols. A primeira chance dos últimos 45 minutos foi do Egito. Aos 2', Mostafa cabeceou após cruzamento de Marmoush, mas Onana defendeu.
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Aos 25', Gouet arriscou um forte de fora da área e assustou o goleiro do Egito. Nos minutos finais, as duas equipes demonstraram enorme cansaço, pouco chegaram a frente e administraram o resultado até a prorrogação. Aos 10' do primeiro tempo extra, Salah teve a chance mais perigosa, mas o chute colocado saiu pela linha de fundo.
Nos pênaltis, Gabaski brilhou, pegou duas cobranças, Camarões ainda chutou uma para fora, e o Egito avançou à decisão convertendo todas as cobranças. A grande final contra Senegal ocorre no próximo domingo, às 16h (horário de Brasília), no Paul Biya, em Olembé.
Crédito: CamarõeseEgitoempataramem0a0notemponormal(Foto:KenzoTribouillard/AFP

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