Egito apresenta denuncia à Fifa e CAF contra Senegal após derrota nas Eliminatórias Africanas

A Associação Egípcia de Futebol (EFA) apresentou uma denúncia formal à Fifa e Confederação Africana de Futebol (CAF) contra Senegal. A equipe de Mo Salah sofreu com atitudes dos torcedores da seleção rival antes e durante o jogo das Eliminatórias da Copa do Mundo.De acordo com as informações do Egito, o ônibus da equipe comandada por Carlos Queiroz chegou atrasado no estádio após ter sido alvo de ataques com pedras. O ocorrido levou a EFA a pedir o adiamento da partida em 30 minutos, mas o pedido não foi atendido.
No estádio, os jogadores do Egito foram alvos dos torcedores de Senegal, que arremessavam garrafas durante o aquecimento do time de Queiroz. A Associação Egípcia também alegou racismo por conta de cartazes ofensivos destinados a Mo Salah.
Além disso, os jogadores do Egito sofreram com os lasers dos senegaleses em seus rostos. A cena mais emblemática ocorreu durante a disputa de pênaltis entre as equipes, onde os visitantes perderam três cobranças e Senegal conquistou a classificação para o Mundial do Qatar.