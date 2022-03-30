Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Egito apresenta denuncia à Fifa e CAF contra Senegal após derrota nas Eliminatórias Africanas
futebol

Egito apresenta denuncia à Fifa e CAF contra Senegal após derrota nas Eliminatórias Africanas

Equipe de Mo Salah perdeu nos pênaltis, mas relata diversos problemas encontrados em Senegal...

Publicado em 30 de Março de 2022 às 11:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 mar 2022 às 11:22
A Associação Egípcia de Futebol (EFA) apresentou uma denúncia formal à Fifa e Confederação Africana de Futebol (CAF) contra Senegal. A equipe de Mo Salah sofreu com atitudes dos torcedores da seleção rival antes e durante o jogo das Eliminatórias da Copa do Mundo.De acordo com as informações do Egito, o ônibus da equipe comandada por Carlos Queiroz chegou atrasado no estádio após ter sido alvo de ataques com pedras. O ocorrido levou a EFA a pedir o adiamento da partida em 30 minutos, mas o pedido não foi atendido.
No estádio, os jogadores do Egito foram alvos dos torcedores de Senegal, que arremessavam garrafas durante o aquecimento do time de Queiroz. A Associação Egípcia também alegou racismo por conta de cartazes ofensivos destinados a Mo Salah.
Além disso, os jogadores do Egito sofreram com os lasers dos senegaleses em seus rostos. A cena mais emblemática ocorreu durante a disputa de pênaltis entre as equipes, onde os visitantes perderam três cobranças e Senegal conquistou a classificação para o Mundial do Qatar.
Crédito: AtitudedetorcedoresdeSenegaldesagradouAssociaçãoEgípciadeFutebol(SEYLLOU/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN Vitória
CBN Vitória celebra 30 anos com programa "Fim de Expediente" ao vivo da Rede Gazeta
Imagem de destaque
Canhão de caça e fuzil estão entre as onze armas apreendidas por dia no ES
Sucessão patrimonial, patrimônio, herança
Holding: solução patrimonial ou risco fiscal?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados