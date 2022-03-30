Egito apresenta denuncia à Fifa e CAF contra Senegal após derrota nas Eliminatórias Africanas

A Associação Egípcia de Futebol (EFA) apresentou uma denúncia formal à Fifa e Confederação Africana de Futebol (CAF) contra Senegal. A equipe de Mo Salah sofreu com atitudes dos torcedores da seleção rival antes e durante o jogo das Eliminatórias da Copa do Mundo.De acordo com as informações do Egito, o ônibus da equipe comandada por Carlos Queiroz chegou atrasado no estádio após ter sido alvo de ataques com pedras. O ocorrido levou a EFA a pedir o adiamento da partida em 30 minutos, mas o pedido não foi atendido.