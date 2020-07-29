futebol

Efetivo, Ceará derrota o Fortaleza e está na final da Copa do Nordeste

Em jogo de poucas chances, Vozão aproveitou a sua e segue vivo na briga pelo título regional...

Publicado em 28 de Julho de 2020 às 23:29

LanceNet

Crédito: Felipe Santos/Ceará
O Ceará está na final da Copa do Brasil. Em Pituaçu, o Vozão derrotou o Fortaleza por 1 a 0, com gol do zagueiro Klaus. Agora, o Vozão mede forças com o vencedor de Bahia e Confiança.O jogo
O clássico foi disputado desde o começo. Com divididas nos primeiros minutos, o clima esquentou e o árbitro precisou ter pulso firme para acalmar os ânimos e deixar todos os atletas focados em jogar bola.
Quando tudo se acalmou, o Ceará foi letal. No cruzamento de Vinicius, Klaus aproveitou e cabeceou para o fundo da rede. O segundo gol quase veio em novo cruzamento de Vini, mas Tiago mandou por cima do poste.
Irreconhecível, o Fortaleza não conseguia criar e teve trabalho para impedir os contra-ataques do Vozão.
Na etapa final o Tricolor até voltou disposto a mudar o jogo, mas parava na boa marcação do Ceará e tomava sustos no sistema defensivo. Em escanteio, Luiz Otávio por muito pouco não ampliou.
Com o passar do tempo, Ceni lançou o Tricolor no ataque, mas a única chance real de empate veio com Yuri César. Após escanteio, a bola sobrou com o garoto que pegou firme e beijou a trave de Prass.
Nos minutos finais, a tática do abafa quase deu certo. Em cruzamento, Wellington Paulista cabeceou e Fernando Prass defendeu.

