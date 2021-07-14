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futebol

Efeito Felipão! Grêmio não é vazado nos dois primeiros jogos do treinador

Diante do Internacional, pelo Brasileirão, e LDU, pela Copa Sul-Americana, o Tricolor saiu de campo sem sofrer nenhum gol...

Publicado em 13 de Julho de 2021 às 21:44

LanceNet

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Publicado em 

13 jul 2021 às 21:44
Crédito: Felipão reestreou no comando do Grêmio contra o Inter, no sábado (Lucas Uebel/Grêmio FBPA
Contratado para salvar o Grêmio da crise, o técnico Luiz Felipe Scolari começa a dar sinais de que o time pode reagir na temporada e, principalmente, no Campeonato Brasileiro.
>> Grêmio vence LDU, em Quito, e abre vantagem nas oitavas da Sul-Americana
Sem medo de ser tachado de defensivista, Felipão trancou a defesa do Grêmio e o time parou de sofrer gols, já que não foi vazado nos dois jogos do novo técnico.
Após empatar com o Internacional, o Grêmio engatou uma vitória em cima do LDU, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, na noite desta terça-feira (13), e a expectativa é que o time possa reagir no Brasileirão, onde aparece na lanterna.Calendário
O Grêmio volta a campo no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro e o adversário é o Fluminense, no sábado, no Maracanã, pela 12ª rodada. A equipe tricolor ainda não venceu na disputa e está na lanterna.

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