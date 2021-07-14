Efeito Felipão! Grêmio não é vazado nos dois primeiros jogos do treinador

Contratado para salvar o Grêmio da crise, o técnico Luiz Felipe Scolari começa a dar sinais de que o time pode reagir na temporada e, principalmente, no Campeonato Brasileiro.
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Sem medo de ser tachado de defensivista, Felipão trancou a defesa do Grêmio e o time parou de sofrer gols, já que não foi vazado nos dois jogos do novo técnico.
Após empatar com o Internacional, o Grêmio engatou uma vitória em cima do LDU, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, na noite desta terça-feira (13), e a expectativa é que o time possa reagir no Brasileirão, onde aparece na lanterna.Calendário
O Grêmio volta a campo no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro e o adversário é o Fluminense, no sábado, no Maracanã, pela 12ª rodada. A equipe tricolor ainda não venceu na disputa e está na lanterna.