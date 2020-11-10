futebol

Eduardo Vargas é registrado, aparece no BID e pode estrear contra o Timão

O jogador chileno ganhou condições de jogo e estará à disposição de Jorge Sampaoli para o duelo contra o Corinthians, no sábado, 14 de novembro, em São Paulo...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 nov 2020 às 07:00

Publicado em 10 de Novembro de 2020 às 07:00

Crédito: Vargas estava jogando, está em forme e poderá estrear sábado, contra o Corinthians, em São Paulo-(Bruno Cantini/Atlético-MG
Eduardo Vargas já está treinando na Cidade do Galo . O jogador chileno, novo reforço do Atlético-MG, teve seu contrato com o clube registrado no BID da CBF, no fim da tarde desta segunda-feira, 9 de novembro, e ele poderá entrar em campo no sábado, 14, contra o Corinthians. Vargas pediu dispensa da seleção chilena, que irá jogar nas eliminatórias para a Copa do Mundo, poderá formar dupla com Keno e ter uma nova formação no ataque do Galo de Sampaoli. O chileno assinou contrato com o Galo até o final de 2022. Ele estava no Tigres, do México, que receberá cerca de de R$ 11 milhões para contar com o atacante, que tem história de sucesso com Sampaoli. Vargas será o dono da camisa 10 no Atlético, que pertencia ao meia Cazares, que está no Corinthians, mas não poderá encarar o alvinegro por força de contrato.

