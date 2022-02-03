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futebol

Eduardo Sasha minimiza disputa por espaço no time e garante: 'O professor diz que o tratamento será igual'

O atacante do Atlético-MG destacou ainda que sua versatilidade no ataque pode ser algo importante para ter seu lugar na equipe...

Publicado em 03 de Fevereiro de 2022 às 20:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 fev 2022 às 20:39
O atacante Eduardo Sasha foi um dos protagonistas do Atlético-MG na goleada alvinegra sobre o Uberlândia, por 4 a 0, pelo Campeonato Mineiro. O jogador sabe que para conseguir um espaço na equipe titular terá de usar sua versatilidade para convencer o técnico Antonio Mohamed de que pode estar entre os 11 do time alvinegro.
E, Sasha tem mantido as esperanças, pois “El Turco” afirmou que a lutar pela vaga no escrete atleticano será igual para todos, ou seja: que não há ninguém 100% garantido o tempo todo na equipe.
O atacante comentou essas situações e como seu modo de jogo pode ser um trunfo para se tornar titular no Galo. Confira nos vídeos da matéria. Sasha teve atuação destacada na goleada em cima do Uberlândia-(Pedro Souza/Atlético-MG)

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