Eduardo Sasha consegue rescisão de contrato com o Santos na Justiça

Crédito: Eduardo Sasha conseguiu liminar favorável na Justiça para deixar o Peixe (Ivan Storti/Santos

A sexta-feira não terminou com uma boa notícia para o Santos. O atacante Eduardo Sasha conseguiu a rescisão indireta de contrato com o Peixe na Justiça. O despacho foi publicado na noite desta sexta-feira, pelo juiz Carlos Ney Pereira Gurgel, da 6ª Vara do Trabalho de Santos. O clube pode e deve recorrer da decisão do tribunal.

"Logo, diante de todos os fatos analisados, concedo a tutela de urgência ao autor para declarar a rescisão indireta de seu contrato de trabalho com o Santos Futebol Clube, ficando autorizada a sua transferência para outra entidade de prática desportiva, inclusive da mesma divisão, independentemente do número de partidas das quais tenha participado na competição, bem como a disputar a competição que estiver em andamento, na forma do art. 31 da Lei 9.615/1998", diz o despacho.

Vale lembrar que o Santos depositou valores devidos em juízo, sem sucesso. Há pelo menos quinze dias, o atacante entrou na Justiça contra o Santos por falta de pagamento dos salários, direitos de imagem e falta de recolhimento do FGTS. Sasha também pede pagamento de verbas rescisórias e compensatórias.