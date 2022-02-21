Eduardo Neto quer grande ano no Oita Trinita em sua volta ao Japão

Em grande fase após ano de alto nível na Tombense em 2021, onde conquistou o acesso para a Série B, o volante Eduardo Neto, ex-Bahia, Vitória e com passagens pelo Braga, de Portugal, hoje no Oita Trinita, espera um grande 2022 no clube. Para ele, sua motivação ajudará muito nesta volta ao país.> Após show na vitória do Barcelona sobre o Valencia, Aubameyang brinca: ‘É um pouco como minha casa’

- Estou muito motivado para fazer uma boa temporada com a camisa do Oita, que é um grande clube, organizado e que dá total estrutura aos jogadores. Vou me dedicar ao máximo para fazer a minha história no clube - disse o brasileiro.

O volante também comentou sobre a expectativa em cima do elenco que está sendo montado para esta temporada.

- Vamos lutar muito para que essa temporada seja de grandes resultados para o clube. O elenco que vem sendo montado é muito forte e isso é importante - revelou Eduardo Neto.