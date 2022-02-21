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futebol

Eduardo Neto quer grande ano no Oita Trinita em sua volta ao Japão

Após conseguir o acesso à Série B com o Tombense, volante está motivado para nova temporada no futebol japonês...

Publicado em 21 de Fevereiro de 2022 às 14:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 fev 2022 às 14:10
Em grande fase após ano de alto nível na Tombense em 2021, onde conquistou o acesso para a Série B, o volante Eduardo Neto, ex-Bahia, Vitória e com passagens pelo Braga, de Portugal, hoje no Oita Trinita, espera um grande 2022 no clube. Para ele, sua motivação ajudará muito nesta volta ao país.> Após show na vitória do Barcelona sobre o Valencia, Aubameyang brinca: ‘É um pouco como minha casa’
- Estou muito motivado para fazer uma boa temporada com a camisa do Oita, que é um grande clube, organizado e que dá total estrutura aos jogadores. Vou me dedicar ao máximo para fazer a minha história no clube - disse o brasileiro.
O volante também comentou sobre a expectativa em cima do elenco que está sendo montado para esta temporada.
- Vamos lutar muito para que essa temporada seja de grandes resultados para o clube. O elenco que vem sendo montado é muito forte e isso é importante - revelou Eduardo Neto.
Crédito: Volantebrasileiroatuanofuteboljaponês(Foto:Divulgação/OitoTrinita

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