Eduardo Mendes projeta retorno ao futebol europeu: 'Continuar evoluindo como atleta'

Eduardo, 23 anos, foi formado na base do Fluminense e desde 2019 joga pelos gramados da República Checa. Apenas no último ano foram 31 partidas como titular e ainda uma conquista individual de segundo melhor zagueiro da competição.
- Foi realmente um ano muito bom na minha carreira. No ano de 2019 foram apenas nove jogos como titular e trabalhava muito para ganhar novas oportunidades, que chegaram no ano seguinte. Meu objetivo agora é retornar ao futebol europeu e continuar evoluindo como atleta - falou o zagueiro.
O zagueiro de 1,93m finalizou o ótimo ano pelo Karvina, titular absoluto e com bons números na posição. O atleta agora treina forte na pré temporada para voltar ainda melhor para próxima temporada.
- Sempre foi um sonho jogar na Europa, fazer parte dos grandes times e jogar as grandes competições. Tive o melhor ano da minha carreira pelo Kárvina e espero continuar atuando no continente - disse o jogador brasileiro.
O Karvina estreia no campeonato nacional contra o Pardubice, no dia 24