Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Eduardo Mendes projeta retorno ao futebol europeu: 'Continuar evoluindo como atleta'
futebol

Eduardo Mendes projeta retorno ao futebol europeu: 'Continuar evoluindo como atleta'

Um dos melhores zagueiros da última temporada do futebol da República Checa, o brasileiro, Eduardo, planeja continuar atuando pelo futebol do velho continente
...

Publicado em 06 de Julho de 2021 às 19:24

LanceNet

Crédito: Reprodução/Instagram do atleta
Eduardo, 23 anos, foi formado na base do Fluminense e desde 2019 joga pelos gramados da República Checa. Apenas no último ano foram 31 partidas como titular e ainda uma conquista individual de segundo melhor zagueiro da competição.
Veja o mata-mata da Eurocopa- Foi realmente um ano muito bom na minha carreira. No ano de 2019 foram apenas nove jogos como titular e trabalhava muito para ganhar novas oportunidades, que chegaram no ano seguinte. Meu objetivo agora é retornar ao futebol europeu e continuar evoluindo como atleta - falou o zagueiro.
O zagueiro de 1,93m finalizou o ótimo ano pelo Karvina, titular absoluto e com bons números na posição. O atleta agora treina forte na pré temporada para voltar ainda melhor para próxima temporada.
- Sempre foi um sonho jogar na Europa, fazer parte dos grandes times e jogar as grandes competições. Tive o melhor ano da minha carreira pelo Kárvina e espero continuar atuando no continente - disse o jogador brasileiro.
O Karvina estreia no campeonato nacional contra o Pardubice, no dia 24

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados