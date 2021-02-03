Eduardo Kunde rescinde com o Avaí para jogar no Japão

Crédito: Divulgação/MS+

A pré-temporada no Avaí promete ser agitada e o técnico Claudinei Oliveira, que deve acertar a sua permanência, não poderá contar com o zagueiro Eduardo Kunde, já que o atleta foi negociado com o Sagamihara-JAP por duas temporadas.

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Antes de ir para a terra do sol nascente, Kunde estava emprestado pelo Leão ao Cuiabá, que garantiu uma vaga na elite do futebol nacional.

Apesar de ter ficado fora da disputa da última Série B, o jogador tinha grandes chances de ficar no elenco desta temporada.

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Na rede social, Kunde, que foi revelado pelo Avaí, agradeceu o carinho dos torcedores e funcionários do time catarinense.

Carta de Eduardo Kunde:

Nesta terça-feira (02) se encerra um ciclo fundamental na minha carreira profissional. Após sete anos, rescindi meu contrato com o Avaí Futebol Clube para aceitar um novo desafio. Nos próximos dois anos, defenderei a camisa do Sagamihara FC, do Japão, na minha primeira experiência fora do país.

Gostaria de agradecer todas as pessoas que contribuíram para a minha formação profissional e como pessoa. Cheguei ao clube em fevereiro de 2014 para integrar a categoria juvenil e consegui, com muito trabalho, escrever uma história bonita com essa camisa. Devo muita coisa ao Avaí, que estará para sempre no meu coração.

Sempre fui muito bem tratado pelos funcionários, diretores, companheiros de equipe, comissão técnica e pelos torcedores. Formamos uma família sólida e que sempre batalhou para deixar o melhor dentro de campo buscando o melhor para o Leão da Ilha.

Agradeço também ao Cuiabá, que acreditou no meu potencial e me deu a oportunidade de fazer parte de um grupo que fez história no futebol do Mato Grosso, levando o Dourado à elite do futebol nacional de forma inédita.

Desejo boa sorte aos dois clubes na temporada 2021 e seguirei na torcida para que ambos conquistem todos os seus objetivos.

Até breve,