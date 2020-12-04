Eduardo Camavinga se acerta com empresário de Gareth Bale

Crédito: Camavinga será agenciado por empresário de Gareth Bale (Divulgação

O meio-campista Eduardo Camavinga está com empresário novo e o agente do atleta é Jonathan Barnett, o mesmo que represente a carreira do atacante Gareth Bale, segundo o “As”. A decisão foi tomada em conjunto pelo jogador e pelo pai após reuniões com o recém-contratado, Mino Raiola, Jorge Mendes e Pini Zahavi.

Embora a notícia não pareça impactante, mas através de seu novo empresário que o futuro de Camavinga deve se desenrolar. A jovem promessa do futebol francês interessa o Real Madrid, com quem o agente britânico já fez negócio ao levar Bale do Tottenham para o clube merengue em 2013.