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futebol

Eduardo Camavinga se acerta com empresário de Gareth Bale

Futuro da jovem promessa do futebol francês irá passar pelas mãos do novo agente. Jonathan Barnett possui relações com o Real Madrid, um dos principais interessados...

Publicado em 04 de Dezembro de 2020 às 09:07

LanceNet

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Publicado em 

04 dez 2020 às 09:07
Crédito: Camavinga será agenciado por empresário de Gareth Bale (Divulgação
O meio-campista Eduardo Camavinga está com empresário novo e o agente do atleta é Jonathan Barnett, o mesmo que represente a carreira do atacante Gareth Bale, segundo o “As”. A decisão foi tomada em conjunto pelo jogador e pelo pai após reuniões com o recém-contratado, Mino Raiola, Jorge Mendes e Pini Zahavi.
Embora a notícia não pareça impactante, mas através de seu novo empresário que o futuro de Camavinga deve se desenrolar. A jovem promessa do futebol francês interessa o Real Madrid, com quem o agente britânico já fez negócio ao levar Bale do Tottenham para o clube merengue em 2013.
O camisa 10 possui contrato com o Rennes até 2022 e a próxima janela de verão europeu deve ser o período em que a joia irá encontrar uma nova equipe para atuar. Além do Real Madrid, Bayern de Munique, Juventus e Manchester United também tem vontade de contratar os serviços de Camavinga.

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