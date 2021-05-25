Eduardo Camavinga manifesta desejo de jogar no Paris Saint-Germain

Eduardo Camavinga quer deixar o Rennes. De acordo com a "RMC Sport", o meio-campista já comunicou ao clube o desejo de jogar pelo Paris Saint-Germain, que demonstrou interesse em contar com seu futebol.

Com contrato até junho de 2022, Camavinga fez exigências salariais muito altas, o que travou as negociações com o Rennes. Ele comunicou ao clube que não deseja renovar, o que faz a direção ser obrigada a vendê-lo para não perder o jogador de graça no fim do vínculo.O PSG colocou Camavinga como a prioridade na janela de transferências. O presidente do clube, Al-Khelaifi, está negociando e já entrou em contato para falar sobre a joia francesa. Uma proposta oficial ainda não foi feita.