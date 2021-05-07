Eduardo Barroca rejeita proposta do mundo árabe e aposta em projeto no Brasil

O técnico Eduardo Barroca recusou, nesta sexta-feira, uma proposta para trabalhar no mundo árabe na temporada 2021. O Dibba FC, da segunda divisão dos Emirados Árabes, entrou em contato com o staff do treinador mas Barroca preferiu permanecer no Brasil e apostar em algum projeto consolidado.
Barroca acredita que ainda não é o momento de sair do Brasil e projeta assumir o comando de algum time no Campeonato Brasileiro.
- Fiquei muito feliz quando recebi essa proposta. É um reconhecimento internacional do meu trabalho, mas quero voltar a treinar algum time do Campeonato Brasileiro e desenvolver um projeto mais consolidado - explicou Barroca.