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futebol

Eduardo Barroca quer 'competitividade' no elenco do Avaí

Treinador espera que os jogadores lutem por uma posição no elenco ao longo da temporada...
LanceNet

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Publicado em 

06 mar 2022 às 18:21

Publicado em 06 de Março de 2022 às 18:21

Após uma semana repleta de pressão, o Avaí encerrou qualquer possibilidade de rebaixamento com a vitória em cima do Hercilio Luz e garantiu uma vaga entre os oito melhores do Catarinense.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO
Contente com a atuação do time, Eduardo Barroca fez questão de deixar claro a sua vontade de aumentar a competitividade dentro do elenco.
‘Meu foco é deixar a competição interna no maior nível possível para que na hora do jogo eu possa dar oportunidade e o jogador, nesse contexto, ele entrar em campo, jogar bem e mostrar que merece estar aqui. Junto com isso, estamos olhando as possibilidades de mercado’, disse.
Calendário
Agora, o Leão deixa o estadual de lado e foca na Copa do Brasil, onde mede forças com o Ceilândia, na Ressacada.
Crédito: BarrocaemcoletivanoAvaí(Divulgação/Instagram/Avaí

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