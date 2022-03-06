Eduardo Barroca quer 'competitividade' no elenco do Avaí

Após uma semana repleta de pressão, o Avaí encerrou qualquer possibilidade de rebaixamento com a vitória em cima do Hercilio Luz e garantiu uma vaga entre os oito melhores do Catarinense.

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Contente com a atuação do time, Eduardo Barroca fez questão de deixar claro a sua vontade de aumentar a competitividade dentro do elenco.

‘Meu foco é deixar a competição interna no maior nível possível para que na hora do jogo eu possa dar oportunidade e o jogador, nesse contexto, ele entrar em campo, jogar bem e mostrar que merece estar aqui. Junto com isso, estamos olhando as possibilidades de mercado’, disse.

Calendário

Agora, o Leão deixa o estadual de lado e foca na Copa do Brasil, onde mede forças com o Ceilândia, na Ressacada.