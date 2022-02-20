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futebol

Eduardo Barroca prevê evolução do Avaí

Leão quebrou a marca de cinco jogos sem vencer e marcar gols na temporada 2022...

Publicado em 20 de Fevereiro de 2022 às 20:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 fev 2022 às 20:13
A semana do Avaí começa com um grande alívio. Após cinco jogos sem marcar gols e vencer, o Leão conseguiu quebrar a série negativa ao derrotar o Concórdia.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO
O placar foi comemorado pelos jogadores e, principalmente pelo técnico Eduardo Barroca, que prevê a evolução do seu trabalho.
‘Fazer ajustes na vitória é sempre melhor. Ela traz elementos de equilíbrio com o torcedor. Isso é sempre melhor. Entendo que temos uma margem de crescimento muito grande, que estamos em uma posição que não deveríamos estar. A gente está feliz com a vitória, porque voltamos a fazer gols, voltamos a vencer. Saio com ânimo pelo o que a gente pode buscar na sequência da temporada’, afirmou.
Agora, o Avaí descansa e volta a campo na próxima terça-feira, quando encara o URT, em jogo válido pela Copa do Brasil.
Crédito: BarrocaemcoletivanoAvaí(Divulgação/Instagram/Avaí

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