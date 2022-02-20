Eduardo Barroca prevê evolução do Avaí

A semana do Avaí começa com um grande alívio. Após cinco jogos sem marcar gols e vencer, o Leão conseguiu quebrar a série negativa ao derrotar o Concórdia.

‘Fazer ajustes na vitória é sempre melhor. Ela traz elementos de equilíbrio com o torcedor. Isso é sempre melhor. Entendo que temos uma margem de crescimento muito grande, que estamos em uma posição que não deveríamos estar. A gente está feliz com a vitória, porque voltamos a fazer gols, voltamos a vencer. Saio com ânimo pelo o que a gente pode buscar na sequência da temporada’, afirmou.