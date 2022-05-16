Eduardo Barroca nega soberba do Avaí após bom início no Brasileirão

Em casa, o Avaí foi derrotado pelo Juventude, por 2 a 1, na noite deste domingo (15). O resultado da equipe gaúcha veio de maneira heroica, uma vez que o Ju teve dois jogadores expulsos ao longo do duelo. Após o confronto, o técnico do Leão, Eduardo Barroca, concedeu coletiva e lamentou a derrota em casa.
- O resultado não foi o que a gente esperava. Tínhamos uma expectativa de vencer esse jogo por ser em casa, mas sabíamos que seria difícil, até porque vínhamos acompanhando o Juventude, que vinha jogando bem.
Fazendo boa campanha neste começo de Série A, o Avaí conheceu apenas a sua segunda derrota em seis jogos no torneio. Eduardo Barroca negou que haja certa 'soberba' por conta do bom início de competição.
- Em hipótese alguma houve excesso de confiança. Acho que nosso time lutou, correu, se dedicou muito, mas foi aquela noite em que a bola não entra.
Depois do resultado negativo em casa, o Avaí tem uma sequência de duas partidas fora de Santa Catarina. No próximo domingo (22), a equipe vai até a Arena da Baixada encarar o Athletico-PR. Na semana seguinte, o time comandado por Eduardo Barroca ainda tem o Atlético-MG pela frente.