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futebol

Eduardo Barroca lamenta gol sofrido e a carga emocional no Coxa

Na opinião do treinador, o Coritiba estava bem até sofrer o gol do Bahia na etapa inicial...
LanceNet

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Publicado em 

12 ago 2020 às 23:53

Publicado em 12 de Agosto de 2020 às 23:53

Crédito: Divulgação Coritiba
O sinal de alerta está ligado no Coritiba. Em dois jogos no Campeonato Brasileiro, o time de Eduardo Barroca não conseguiu marcar nenhum gol e foi superado duas vezes, desempenho que assusta o torcedor.Na coletiva, o comandante deu a sua visão sobre o jogo e lamentou a questão emocional, que desabou após o gol sofrido na etapa inicial.
‘A gente estava bem no jogo, e infelizmente sofremos o gol em um escanteio ao nosso favor, que culminou no pênalti, algo que não pode acontecer, você paga um preço muito grande. A gente vinha bem, criamos chances, mas aí você sofre o gol e aí vem toda uma carga emocional - disse em entrevista coletiva’, afirmou.
Vale lembrar, que além das derrotas no Brasileirão, o Coritiba vem de dois resultados negativos na final do estadual diante do Athletico. Sendo assim, o time do Alto da Glória chega a marca de quatro derrotas consecutivas.
A chance da redenção será no sábado, quando o Coritiba encara o Flamengo, no Couto Pereira.

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