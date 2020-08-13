Eduardo Barroca lamenta gol sofrido e a carga emocional no Coxa

Crédito: Divulgação Coritiba

O sinal de alerta está ligado no Coritiba. Em dois jogos no Campeonato Brasileiro, o time de Eduardo Barroca não conseguiu marcar nenhum gol e foi superado duas vezes, desempenho que assusta o torcedor.Na coletiva, o comandante deu a sua visão sobre o jogo e lamentou a questão emocional, que desabou após o gol sofrido na etapa inicial.

‘A gente estava bem no jogo, e infelizmente sofremos o gol em um escanteio ao nosso favor, que culminou no pênalti, algo que não pode acontecer, você paga um preço muito grande. A gente vinha bem, criamos chances, mas aí você sofre o gol e aí vem toda uma carga emocional - disse em entrevista coletiva’, afirmou.

Vale lembrar, que além das derrotas no Brasileirão, o Coritiba vem de dois resultados negativos na final do estadual diante do Athletico. Sendo assim, o time do Alto da Glória chega a marca de quatro derrotas consecutivas.