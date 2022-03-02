Eduardo Barroca ganha 'reforços' para montar o Avaí

A semana do Avaí promete fortes emoções e o técnico Eduardo Barroca tem pela frente o desafio de colocar o time nos trilhos da vitória.

No domingo, o Leão encara o Hercílio Luz e precisa da vitória para acabar com qualquer chance de rebaixamento.

Atividade

No treino desta semana, o técnico Eduardo Barroca conta com elenco completo e, aproveita os dias sem jogos para desenvolver a parte tática.

Novidades

Nos treinos desta semana, o zagueiro Betão e o atacante Vinicius Leite foram liberados pelo departamento médico e podem jogar no fim de semana.