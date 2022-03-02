Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Eduardo Barroca ganha 'reforços' para montar o Avaí

Treinador tem elenco à disposição para jogo decisivo no próximo fim de semana...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 mar 2022 às 15:40

Publicado em 02 de Março de 2022 às 15:40

A semana do Avaí promete fortes emoções e o técnico Eduardo Barroca tem pela frente o desafio de colocar o time nos trilhos da vitória.
No domingo, o Leão encara o Hercílio Luz e precisa da vitória para acabar com qualquer chance de rebaixamento.
Atividade
No treino desta semana, o técnico Eduardo Barroca conta com elenco completo e, aproveita os dias sem jogos para desenvolver a parte tática.
Novidades
Nos treinos desta semana, o zagueiro Betão e o atacante Vinicius Leite foram liberados pelo departamento médico e podem jogar no fim de semana.
Crédito: BarrocaemcoletivanoAvaí(Divulgação/Instagram/Avaí

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

CBN Vitória - Juliana Morgado
CBN Vitória ao vivo: confira as principais notícia do ES
Imagem de destaque
Festa da Penha: Romaria dos Ciclistas altera trânsito em Vitória
A chocante imagem de 250 cães resgatados em sala de casa: 'Eles agora estão muito bem'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados