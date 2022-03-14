Eduardo Barroca explica mudanças no Avaí em jogo do Campeonato Catarinense

Após cair de maneira precoce na Copa do Brasil, o Avaí se reencontrou com o seu torcedor na noite do último domingo e ficou no empate contra o Brusque, pelas quartas de final do Catarinense.

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Na coletiva de imprensa, o técnico Eduardo Barroca foi questionado sobre as mudanças que fez no time titular para o duelo.

‘Para esse jogo era preciso dar uma oxigenada, até para estimular a competição interna entre os atletas. Diante de tudo isso, acho que o resultado acabou sendo justo’, afirmou.

Com a igualdade na ida, o Avaí continua vivo na defesa pelo título se vencer o Brusque no Augusto Bauer no próximo fim de semana.