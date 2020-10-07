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Eduardo Barroca é contratado como o novo técnico do Vitória

Chegada do profissional que teve como último trabalho o Coritiba ocorre no mesmo dia em que a demissão de Bruno Pivetti foi oficializada...
LanceNet

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Publicado em 

07 out 2020 às 17:24

Publicado em 07 de Outubro de 2020 às 17:24

Crédito: Divulgação/Vitória
No mesmo dia em que Bruno Pivetti foi demitido do comando técnico do Vitória, o clube de Salvador anunciou em seus canais oficiais que Eduardo Barroca foi o escolhido para assumir a função.
- Eduardo Barroca é o novo treinador do Vitória. Carioca de 38 anos de idade, é um treinador que se encaixa no perfil rubro-negro: gosta de comandar equipes ofensivas. Ele será apresentado nesta quinta-feira (8) e iniciará os trabalhos para estrear no sábado, contra o Avaí - informou o clube.
Essa será a quarta experiência do profissional de 38 anos de idade em uma equipe profissional desde os trabalhos na base de Botafogo e Corinthians. Além da passagem na equipe carioca principal, ele passou por Atlético-GO e Coritiba, time o qual ele trabalhou por último entre janeiro e agosto desse ano.

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