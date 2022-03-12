Eduardo Barroca define como 'frustração' a queda do Avaí na Copa do Brasil

Definitivamente, o ano de 2022 começa de maneira complicada para o Avaí. Depois de sofrer com a luta pela sobrevivência no Campeonato Catarinense, o Leão foi eliminado de maneira precoce na Copa do Brasil.

‘É um sentimento de frustração muito grande. Tinha a expectativa do torcedor, que nos apoiou o tempo todo, jogou junto. Internamente, também tinha a de passar de fase. Não vejo dessa forma (pressionado no cargo). Acho que preciso estar focado em comandar esse processo de retorno aos treinos amanhã. Todo mundo, naturalmente, vai sentir o que aconteceu hoje, mas precisamos estar de pé para reverter esse jogo e fazer um grande jogo contra o Brusque’, declarou o treinador.