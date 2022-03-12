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futebol

Eduardo Barroca define como 'frustração' a queda do Avaí na Copa do Brasil

Leão foi superado dentro de casa e se despediu do torneio nacional contra o Ceilândia...
LanceNet

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Publicado em 

12 mar 2022 às 16:05

Publicado em 12 de Março de 2022 às 16:05

Definitivamente, o ano de 2022 começa de maneira complicada para o Avaí. Depois de sofrer com a luta pela sobrevivência no Campeonato Catarinense, o Leão foi eliminado de maneira precoce na Copa do Brasil.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO
Na Ressacada, a equipe de Eduardo Barroca foi superada pelo Ceilândia e se despediu do torneio nacional.
‘É um sentimento de frustração muito grande. Tinha a expectativa do torcedor, que nos apoiou o tempo todo, jogou junto. Internamente, também tinha a de passar de fase. Não vejo dessa forma (pressionado no cargo). Acho que preciso estar focado em comandar esse processo de retorno aos treinos amanhã. Todo mundo, naturalmente, vai sentir o que aconteceu hoje, mas precisamos estar de pé para reverter esse jogo e fazer um grande jogo contra o Brusque’, declarou o treinador.
Agora, no calendário, o Avaí terá pela frente o mata-mata do Catarinense e o Campeonato Brasileiro.
Crédito: BarrocaemcoletivanoAvaí(Divulgação/Instagram/Avaí

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