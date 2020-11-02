Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Eduardo Barroca ainda não venceu no comando do Vitória

Em cinco partidas pela Série B, o treinador somou apenas três empates e duas derrotas...

Publicado em 02 de Novembro de 2020 às 19:27

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 nov 2020 às 19:27
Crédito: Reprodução/Vitória
O sinal de alerta está mais do que ligado no Vitória. No último fim de semana, o Leão ficou no empate sem gols com o Brasil de Pelotas e chegou a marca negativa de oito jogos sem vencer na Série B.Além da queda na classificação, outro ponto que chama a atenção é o desempenho do técnico Eduardo Barroca. Contratado no começo de outubro, ele ainda não venceu.
Desde a chegada de Barroca, o Leão disputou cinco jogos, com apenas três empates e duas derrotas. O ataque marcou quatro gols e a defesa levou seis tentos.
Com apenas 21 pontos, o Vitória é o 14º colocado. Na próxima rodada, o Rubro-Negro mede forças com o Sampaio Corrêa, fora de casa.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados