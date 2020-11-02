Eduardo Barroca ainda não venceu no comando do Vitória

O sinal de alerta está mais do que ligado no Vitória. No último fim de semana, o Leão ficou no empate sem gols com o Brasil de Pelotas e chegou a marca negativa de oito jogos sem vencer na Série B.Além da queda na classificação, outro ponto que chama a atenção é o desempenho do técnico Eduardo Barroca. Contratado no começo de outubro, ele ainda não venceu.