Eduardo Barroca ainda não venceu no comando do Vitória

O sinal de alerta está mais do que ligado no Vitória. No último fim de semana, o Leão ficou no empate sem gols com o Brasil de Pelotas e chegou a marca negativa de oito jogos sem vencer na Série B.Além da queda na classificação, outro ponto que chama a atenção é o desempenho do técnico Eduardo Barroca. Contratado no começo de outubro, ele ainda não venceu.
Desde a chegada de Barroca, o Leão disputou cinco jogos, com apenas três empates e duas derrotas. O ataque marcou quatro gols e a defesa levou seis tentos.
Com apenas 21 pontos, o Vitória é o 14º colocado. Na próxima rodada, o Rubro-Negro mede forças com o Sampaio Corrêa, fora de casa.