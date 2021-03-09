Eduardo Baptista renova com o Mirassol até 2022

Campeão Brasileiro da Série D com o Mirassol, o técnico Eduardo Baptista renovou seu contrato com a equipe do interior de São Paulo nesta terça-feira. Desde setembro no comando da equipe, Eduardo estendeu seu vínculo por mais uma temporada. O anúncio da renovação foi realizado nas redes sociais do clube.+ Palmeiras e Willian Bigode negociam renovação de contratoEduardo Baptista chegou ao clube com a missão de colocar a equipe na Série C e dar sequência a boa campanha realizada no Campeonato Paulista de 2020. O treinador conseguiu conquistar o primeiro título nacional da história do clube e, até o momento, segue invicto no estadual.