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Eduardo Abdo elogia desempenho da Ponte Preta no Brasileirão de Aspirantes e planeja futuro da equipe

Técnico comandou a equipe mais jovem do torneio e exaltou o desempenho...
LanceNet

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Publicado em 

06 ago 2021 às 18:59

Publicado em 06 de Agosto de 2021 às 18:59

Crédito: Divulgação/Ponte Preta
Técnico da Ponte Preta no Brasileirão de Aspirantes, Eduardo Abdo falou sobre o futuro da equipe e elogiou os jogadores, que junto compunham a equipe com média mais jovem do torneio.Finalizamos nossa participação no Brasileiro de Aspirantes com a certeza de que estamos no caminho certo por tudo aquilo que os nossos atletas desempenharam. Éramos a equipe mais nova do torneio e, nessa fase, qualquer diferença de idade é importante. Quando essa diferença chega a 8 anos em alguns jogos, então, existe um “fator de desequilíbrio” que não pode ser ignorado.
Apesar da juventude do grupo, o treinador exaltou a capacidade dos atletas da Macaca em fazer grandes jogos contra adversários mais experientes.- Fizemos grandes jogos no campeonato, principalmente da metade em diante, quando os atletas entenderam a dinâmica e que realmente os jogos não eram "de igual pra igual", então teríamos que reconhecer essas limitações pra aumentar nossas chances de êxito. É importante dizer que todas as equipes que jogamos contra elogiaram bastante o trabalho, tanto coletivamente quanto os talentos individuais.Abdo finalizou comentando sobre o legado que o campeonato deixa e sobre o futuro da equipe sub-23, tendo um projeto já em mente.
- São equipes tradicionais, que investem bastante na categoria sub-23, então é mais um indicador de fizemos um bom trabalho nesse torneio. Temos, agora, o Campeonato Paulista Sub-20 pela frente, e o objetivo traçado junto à diretoria é o de atingir, no mínimo, a semifinal dessa competição, mas, claro, sempre tendo a meta maior de sairmos campeões.

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