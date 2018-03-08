Edu Gaspar revela que Tite queria observar Lincoln na seleção sub-20

O técnico da Seleção Brasileira, Tite, está de olho no atacante capixaba Lincoln, do Flamengo. Em um evento nesta quinta-feira, o coordenador de seleções, Edu Gaspar, revelou que o treinador queria observar o jovem de 17 anos na seleção brasileira sub-20. O jogador foi convocado recentemente para o amistoso da categoria contra o México no fim de março. A não liberação do Rubro-Negro, no entanto, frustrou os planos.

"Tite pergunta muito para o Carlos Amadeu (técnico do sub-20) sobre os atletas, características, movimentação. Tem um específico que o Tite gosta muito, o Lincoln, do Flamengo. Sempre falou muito bem dele, que tem uma característica difícil de ser encontrada. Tem boas informações desde a Seleção sub-15. Agora o Tite queria ver ele na sub-20, jogando contra atletas mais velhos. Mas não foi possível", disse Edu.

Lincoln, atacante do Flamengo e da seleção brasileira sub-20 Crédito: Divulgação

Lincoln tem diversas convocações para as seleções de base. Esteve no último Mundial Sub-17 e teria sua primeira chance na sub-20 graças ao seu bom desempenho recente.

"Tite acha que o Lincoln vai acompanhar o raciocínio do Neymar, do Gabrie Jesus. Acha ele muito inteligente", revelou Carlos Amadeu.

Além de Lincoln, outros dois jogadores convocados não foram liberados por seus clubes: Vinícius Júnior, também do Flamengo, e Brenner, do São Paulo. O zagueiro Thuler, outro do Fla, foi liberado após uma conversa entre a CBF e o Rubro-Negro. Mas Edu Gaspar deixou claro que a intenção não é entrar em atrito com os clubes, e sim sensibilizá-los da importância da preparação das seleções de base visando as competições importantes.

"Convocamos com aquela sensação de quel ele estaria com a gente para observarmos mais. Acabamos perdendo a oportunidade. Não só o Tite, mas auxiliares como o Cléber Xavier, o Matheus Bachi, o Fernando Lázaro. Era uma chance para estar de olho em coisas importantes para o futuro e às vezes temos dificuldades com os clubes."

A intenção não é entrar em confronto. Sei das dificuldades do outro lado, da pressão. Mas é importante falar dessa situação. Convocamos a equipe A, recebemos negativa. Partimos para o plano B e também hoube negativa. Estamos indo para o C. Daqui a pouco vamos para o D.