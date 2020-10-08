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futebol

Edu Gaspar diz que Arsenal está com 'fome de títulos' após contratações

Diretor técnico afirmou que a qualidade de jogo e física do plantel melhorou com os reforços feitos desde o final da última temporada. Thomas Partey foi a última contratação...
LanceNet

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Publicado em 

08 out 2020 às 12:23

Publicado em 08 de Outubro de 2020 às 12:23

Crédito: Reprodução
Edu Gaspar, diretor técnico do Arsenal, afirmou que o clube investiu muito dinheiro nesta janela de transferências, pois está com vontade de ganhar títulos. Em entrevista ao site oficial da equipe, o brasileiro elogiou a qualidade do grupo dos Gunners após a contratação de Thomas Partey no último dia do mercado.
- Um dia, eu gostaria de mostrar aos torcedores como nós trabalhamos, pois se você visse meu plano de seis, sete meses atrás que fiz com Arteta, Partey estava lá. Eu acredito que melhoramos nosso elenco em qualidade e fisicamente. Se você observar os jogadores que trouxemos, eles são muito bons com as pernas, mas melhores com a cabeça. Isso é importante, pois quando você conversa com jogadores, eles têm muita ambição, estão animados e com fome de títulos.
O Arsenal foi o 10º clube que mais gastou dinheiro nesta janela de transferências, a primeira sob comando do técnico Mikel Arteta. O clube está em um projeto de reconstrução com o treinador espanhol que chegou no Emirates Stadium em dezembro de 2019 e o comandante tem toda a confiança da diretoria para fazer os investimentos que acha necessário.

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