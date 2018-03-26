Edu é recepcionado pela torcida e já veste a camisa do Rio Branco

"Estou muito feliz em voltar ao Rio Branco. É como a gente sempre diz: voltar para casa é sempre bom. Ser recepcionado pela torcida traz um sentimento de felicidade muito grande. Foi esse carinho todo que me pegou em 2015. Não vejo a hora de poder entrar em campo para ajudar meus companheiros a colocar o Rio Branco de volta no seu lugar. Em 2015, tive uma das melhores fases da minha carreira com a camisa do Rio Branco. Ficamos oito rodadas com a melhor campanha do País. Isso me motiva muito também", disse ele, que já assinou contrato e começa a treinar com a equipe nesta semana.