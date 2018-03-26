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Edu é recepcionado pela torcida e já veste a camisa do Rio Branco

O jogador vai usar a camisa 7, mas ainda não tem data de estreia definida para a Série B do Capixabão

Publicado em 26 de Março de 2018 às 14:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mar 2018 às 14:48
O atacante Edu Capetinha já está na área. O jogador chegou ao Espírito Santo na noite do domingo (25) e foi recepcionado pela torcida e pelo presidente do clube, César Costa, na Rodoviária de Vitória.
"Estou muito feliz em voltar ao Rio Branco. É como a gente sempre diz: voltar para casa é sempre bom. Ser recepcionado pela torcida traz um sentimento de felicidade muito grande. Foi esse carinho todo que me pegou em 2015. Não vejo a hora de poder entrar em campo para ajudar meus companheiros a colocar o Rio Branco de volta no seu lugar. Em 2015, tive uma das melhores fases da minha carreira com a camisa do Rio Branco. Ficamos oito rodadas com a melhor campanha do País. Isso me motiva muito também", disse ele, que já assinou contrato e começa a treinar com a equipe nesta semana.
A data de estreia ainda não está definida. Ele vai vestir a camisa 7. A contratação de Edu é mais do que a chegada de um atleta de altíssimo nível. É a volta de um ídolo, que fez um campeonato mágico em 2015 e fez parte de um grupo que ficará para sempre na história do clube. Ele tem o espírito de campeão, afirmou César Costa.

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