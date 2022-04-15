Edson Silva celebra prêmio de melhor técnico do Campeonato Goiano

O Iporá chegou à semifinal do Campeonato Goiano de 2022, e o grande responsável pela campanha do clube foi o treinador Edson Silva, considerado o melhor técnico da edição do torneio.

- Ser considerado o melhor técnico do Campeonato Goiano de 2022 me deu ainda mais motivação para trabalhar. É ver o seu trabalho ser visto com bons olhos e mostra que estamos no caminho certo a ser seguido - disse Edson.

Mesmo após chegar já com a temporada iniciada, o profissional conseguiu mudar a história do Iporá. O treinador chegou ao clube com uma ameaça de rebaixamento e deixou o Iporá entre os quatro melhores de Goiás. - A maior dificuldade é que eu cheguei sem ter tempo pra trabalhar, com jogos às quartas e aos domingos, com pouco tempo para recuperação dos atletas, além do elenco curto. Mesmo com toda essa dificuldade, conseguimos colocar nossa ideia de jogo e conceitos. E o mais importante, os atletas abraçaram a nossa ideia e conseguimos fazer grandes jogos, com excelentes resultados em tão pouco tempo. Foi um grande desafio para mim pessoalmente e principalmente para minha carreira como treinador - disse Edson.

Na primeira fase, o time terminou invicto, com cinco vitórias e dois empates. Depois, encarou o Goiás, que disputa a primeira divisão do Brasileirão, nas semifinais. No mata-mata, o Iporá venceu o segundo jogo por 3 a 2, mas, por conta da derrota no jogo de ida, acabou eliminado.

- Contra um gigante do futebol goiano, sabíamos que não seria fácil passar para a final. Mesmo assim, competimos nos dois jogos e fiquei muito orgulhoso dos meus jogadores. No primeiro jogo, em nossa casa, o Goiás foi cirúrgico e marcou dois gols nas oportunidades que teve. Na segunda partida, fizemos um grande jogo, seguimos com esperanças, mas vencemos por 3 a 2 e não passamos para a final. Mesmo assim, fiquei muito orgulhoso do trabalho e dos jogadores que foram gigantes - disse o treinador, que comemorou o fato de ser considerado o melhor treinador do Campeonato Goiano.

Após a disputa do Campeonato Goiano, o Iporá também vai jogar a Série D do Campeonato Brasileiro na temporada de 2022.